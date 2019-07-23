2019-07-23T15:12:42+03:00
Общество

Тульскую городскую больницу №9 ждет капитальный ремонт

Также дано распоряжение до ноября этого года сделать к больнице пристройку
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульскую городскую больницу №9 ждет капитальный ремонт. С самого открытия больницы на месте бывшей казармы в 1993 году стояла проблема удобства перевозки пациентов по этажам внутри здания. Ведь до сих пор медучреждение не оборудовано лифтом и другими подъемными устройствами.

Этот вопрос сегодня остро встал в ходе личного приема граждан главы региона Алексея Дюмина. Уже заключен контракт на проектирование, изготовление и установку грузопассажирского подъемника.

Также губернатором дано распоряжение до ноября этого года сделать к больнице пристройку с вмонтированным в нее подъемником, а в следующем 2020 году здание ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы» ожидает капитальный ремонт. Напомним, что отделения больницы расположены в Пролетарском районе по адресам: г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 2; г. Тула, ул. Глинки, д. 7; Г. Тула, улю Марата, д. 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки
В Тульской области ликвидировали два снаряда времен ВОВ
Падение футбольных ворот на девочку: в тульском поселке Рассвет закрыли детские площадки
В Туле цыган продавал через интернет несуществующий автомобиль
Тульские семьи, чьи дети от 1,5 до 3 лет стоят в очереди в детский сад, получат компенсацию
Туляк обворовал пьяного сторожа садоводческого товарищества
Пекари СПАРа представили подовый хлеб на сырной сыворотке
В Туле помощника машиниста раздавил упавший вагончик: СК проводит доследственную проверку
В Туле помощника машиниста раздавил упавший контейнер
В Тульской области обнаружили 30 нелегалов
В ДТП на трассе в Тульской области пострадали четыре человека
В Туле назвали округ с самой жесткой водой
В Туле 60 пар близнецов и двойняшек поучаствовали в параде
Тульские пряники попали на прилавки Китая
Погода в Туле 23 июля: облачно с прояснениями и + 22 градуса
Ворота насмерть придавили девочку: прокурор Тульской области взял на контроль уголовное дело
В Тульской области на дне Оки нашли судно позапрошлого века
Тульская область примет 100 школьников из Иркутской области
Тулякам продемонстрировали подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула»
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости столкнулся с подростком на мопеде
На Алексинском шоссе в Туле водитель «Daewoo Nexia» врезался в дерево
В Тульской области женщина на иномарке сбила лося