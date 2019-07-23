СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-23T15:12:42+03:00

Также дано распоряжение до ноября этого года сделать к больнице пристройку

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Тульскую городскую больницу №9 ждет капитальный ремонт. С самого открытия больницы на месте бывшей казармы в 1993 году стояла проблема удобства перевозки пациентов по этажам внутри здания. Ведь до сих пор медучреждение не оборудовано лифтом и другими подъемными устройствами.

Этот вопрос сегодня остро встал в ходе личного приема граждан главы региона Алексея Дюмина. Уже заключен контракт на проектирование, изготовление и установку грузопассажирского подъемника.

Также губернатором дано распоряжение до ноября этого года сделать к больнице пристройку с вмонтированным в нее подъемником, а в следующем 2020 году здание ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы» ожидает капитальный ремонт. Напомним, что отделения больницы расположены в Пролетарском районе по адресам: г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 2; г. Тула, ул. Глинки, д. 7; Г. Тула, улю Марата, д. 9.

ИСТОЧНИК KP.RU