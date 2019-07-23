Падение футбольных ворот на девочку: в тульском поселке Рассвет закрыли детские площадки

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-23T15:15:13+03:00

Игровые элементы обтянули сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования

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В поселке Рассвет закрыли детские площадки. Игровые элементы обтянули сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования.

Местные жители связывают это со случаем, произошедшим 18 июля в населенном пункте. На 10-летнюю девочку обрушились незакрепленные футбольные ворота. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в столичную больницу. Однако спасти ее не удалось. Утром 22 июля ее не стало.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". А прокурор Тульской области взял его расследование на особый контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/721849" frameborder="0"></iframe> В Рассвете закрыты детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU