В Туле цыган продавал через интернет несуществующий автомобиль
Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража»
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В Туле представитель цыганского этноса продавал по объявлению в интернете несуществующий автомобиль. 26-летний безработный мужчина, проживающий в поселке Косая Гора, в качестве предоплаты предлагал потенциальным покупателям перевести ему деньги.
Как только сумма поступали ему на счет, он прекращал общение. Деньги присваивал себе. Потерпевшие, поняв, что стали жертвами обмана, обращались в полицию.
Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU