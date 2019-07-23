В Туле цыган продавал через интернет несуществующий автомобиль

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-23T14:30:09+03:00

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража»

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В Туле представитель цыганского этноса продавал по объявлению в интернете несуществующий автомобиль. 26-летний безработный мужчина, проживающий в поселке Косая Гора, в качестве предоплаты предлагал потенциальным покупателям перевести ему деньги.

Как только сумма поступали ему на счет, он прекращал общение. Деньги присваивал себе. Потерпевшие, поняв, что стали жертвами обмана, обращались в полицию.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU