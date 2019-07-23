Тульские семьи, чьи дети от 1,5 до 3 лет стоят в очереди в детский сад, получат компенсацию

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-23T14:15:45+03:00

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Семьи, не получившие направление для ребенка в детский сад, могут получить компенсацию на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты - 4,5 тысячи рублей. Их уже получают семьи в Туле, Веневе, Новомосковске и Заокском районе с 1 января.

Дополнительные меры социальной поддержки введены в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Получить выплату могут жители Тульской области, живущие в районах, не подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума (его сумма сегодня составляет 10 466 рублей).

Заявление о предоставлении мер социальной поддержки можно подать через портал gosuslugi71, МФЦ или непосредственно в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Записаться на прием в отделы социальной защиты можно на портале gosuslugi71 в разделе «Популярные сервисы»: «Запись на приём в ведомство».

Отметим, что к 2021 году в регионе доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составит 100%. Планируется создать не менее 2 935 мест в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU