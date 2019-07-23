Туляк обворовал пьяного сторожа садоводческого товарищества
Наживой злоумышленника стал мобильный телефон
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Туляк обворовал пьяного сторожа садоводческого товарищества. Мужчины выпивали ночью на рабочем месте последнего.
Дождавшись, когда 53-летний сторож перестанет контролировать обстановку, похититель забрал его мобильный телефон и скрылся. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.
Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался мужчина, проживающий поблизости от места кражи. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU