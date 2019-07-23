2019-07-23T12:23:33+03:00
Происшествия

В Туле помощника машиниста раздавил упавший вагончик: СК проводит доследственную проверку

По ее результатам будет принято процессуальное решение
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Следственный отдел по Привокзальному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области организовал доследственную проверку по факту гибели помощника машиниста тепловоза железнодорожного цеха ПАО «Косогорский металлургический завод». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

22 июля 56-летний мужчина находился на своем рабочем месте. Во время производства работ на него упал один из вагончиков.

Он получил многочисленные переломы - грудной клетки, ребер; закрытую черепно-мозговую травму. Повреждения оказались несовместимы с жизнью. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

- В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что пострадавший работал на основании трудового договора, - сообщила "КП" старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева. - В связи с этим изъята вся необходимая документация, проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Государственной инспекции труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить причину смерти, а также механизм образования телесных повреждений. Проведены опросы свидетелей произошедшего, а также сотрудников цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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