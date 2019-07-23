В Туле помощника машиниста раздавил упавший контейнер
Трагедия произошла в момент начала движения железнодорожного состава
Фото: Алексей ФОКИН
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22 июля в Туле работника Косогорского металлургического завода раздавил, упавший с платформы, контейнер. Трагедия произошла в момент начала движения железнодорожного состава.
По предварительным данным, погибшим оказался 56-летний помощник машиниста. Об этом сообщает ряд СМИ региона. Обстоятельства ЧП выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU