В Тульской области обнаружили 30 нелегалов
На территории региона продолжают выявлять нарушения в сфере миграции
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В Алексинском районе силовики обнаружили 30 нелегалов на ряде организаций и предприятий.
Зафиксированы административные правонарушения. Из них 16 по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».
Еще 14 – по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU