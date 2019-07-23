В Тульской области обнаружили 30 нелегалов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-23T11:27:56+03:00

На территории региона продолжают выявлять нарушения в сфере миграции

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В Алексинском районе силовики обнаружили 30 нелегалов на ряде организаций и предприятий.

Зафиксированы административные правонарушения. Из них 16 по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Еще 14 – по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU