2019-07-23T11:18:34+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Тульской области пострадали четыре человека

После оказания помощи медики отпустили их домой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 июля в 15.10 на 301 км дороги «Дон» городского округа Ефремова произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись «BMW 430», под управлением 31-летнего мужчины, и «Ford Focus», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и пассажир автомобиля «Ford», 42-летняя женщина; пассажиры автомобиля «BMW», 26-летняя девушка и 55-летняя женщина. Все они получили телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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