2019-07-23T14:58:42+03:00
Общество

В Туле назвали округ с самой жесткой водой

Специалисты провели исследование подаваемой населению воды за прошлую неделю
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Самая жесткая вода оказалась в Привокзальном округе Тулы. Показатель жесткости варьируется от 9,6 до 9,8 градусов. Таковы результаты исследования АО «Тулагорводоканал» подаваемой населению воды за прошлую неделю.

Второе место занимает Советский округ - 8,8-9,6 градусов. Самая мягкая вода — в Пролетарском округе. Показатель жесткости здесь составил 5,0-5,8 градусов.

Качество воды оценивалось также по показателю мутности и железистости воды.

По показателю мутности воды в лидерах снова Привокзальный округ. Относительно «прозрачной» воду специалисты назвали в Зареченском округе.

По показателю железа выделяют Привокзальный и Советский округа города.

Впрочем, что во всех округа в воде специалисты не обнаружили колиформных бактерий.

Таблица

Таблица

ИСТОЧНИК KP.RU

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