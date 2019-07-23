СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-23T10:28:26+03:00

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21 июля в Туле 60 пар близнецов и двойняшек поучаствовали в параде. Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. Все они получили награды от партнеров праздника.

Для близнецов и их родителей была подготовлена обширная культурная программа. Детей развлекали клоуны мини-цирка. Ребята учились жонглировать и принимали участие в веселых стартах, пускали мыльные пузыри.

Также любой желающий мог выбрать мастер-класс по вкусу – от изготовления фигурок из воздушных шариков до рисования цветным песком. Одни танцевали зумбу, другие играли в футбол и теннис под руководством тренеров или смотрели концертную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU