Тульские пряники попали на прилавки Китая

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-23T10:21:47+03:00

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Российские пряники попали на прилавки Китая. Предприниматели начали их экспорт.

- За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — цитируют вице-президента Alibaba Group по глобальным инициативам Брайана Вонг РИА Новости.

Среди новых продуктов, которые отечественные производители начинают поставлять в Китай, эксперты компании помимо пряников выделили растительное масло, печенье, шоколад.

Также высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU