Тульские пряники попали на прилавки Китая
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Российские пряники попали на прилавки Китая. Предприниматели начали их экспорт.
- За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — цитируют вице-президента Alibaba Group по глобальным инициативам Брайана Вонг РИА Новости.
Среди новых продуктов, которые отечественные производители начинают поставлять в Китай, эксперты компании помимо пряников выделили растительное масло, печенье, шоколад.
Также высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU