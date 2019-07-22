Ворота насмерть придавили девочку: прокурор Тульской области взял на контроль уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-22T17:56:40+03:00

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Прокурор Тульской области Роман Прасков взял на особый контроль расследование уголовного дела по статье "Халатность". Его возбудил следственный отдел по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области.

Областная прокуратура проверяет на соответствие требованиям безопасности спортивные площадки, расположенные на территории региона. В ходе проверки будет дана оценка деятельности собственников спортивных сооружений по всеобъемлющему обеспечению безопасности детских спортивных площадок.

Напомним, вечером 18 июля на 10-летнюю девочку упали незакрепленные футбольные ворота. ЧП произошло на спортивной площадке в п. Рассвет.

Девочка получила многочисленные травмы. За ее жизнь боролись столичные медики, однако спасти ее не удалось. Девочка скончалась от полученных телесных повреждений 22 июля в лечебном учреждении г.Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU