В Тульской области на дне Оки нашли судно позапрошлого века

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-22T17:33:23+03:00

Оно 30 лет находилось под водой

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В Тульской области на дне реки Оки нашли остов судна позапрошлого века. Длина лодки порядка 30 метров, ширина - около 8.

По словам председателя Тульского областного отделения РГО Олега Золотарева, судно 30 лет находилось под водой. Сейчас река обмелела, и оно оказалось частично на поверхности.

- По предварительному осмотру, сохранилась примерно половина судна по диаметральной плоскости, включая носовую и кормовую оконечности, - цитирует Золотарева портал «OKA.FM». - Скорее всего, это барка. Судно деревянное с кованными гвоздями в обшивке. Верхние части шпангоутов сделаны из кокор с естественным изгибом древесных волокон. Материал - скорее всего, сосна или ель.

ИСТОЧНИК KP.RU