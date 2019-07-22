В Тульской области на дне Оки нашли судно позапрошлого века
В Тульской области на дне реки Оки нашли остов судна позапрошлого века. Длина лодки порядка 30 метров, ширина - около 8.
По словам председателя Тульского областного отделения РГО Олега Золотарева, судно 30 лет находилось под водой. Сейчас река обмелела, и оно оказалось частично на поверхности.
- По предварительному осмотру, сохранилась примерно половина судна по диаметральной плоскости, включая носовую и кормовую оконечности, - цитирует Золотарева портал «OKA.FM». - Скорее всего, это барка. Судно деревянное с кованными гвоздями в обшивке. Верхние части шпангоутов сделаны из кокор с естественным изгибом древесных волокон. Материал - скорее всего, сосна или ель.
ИСТОЧНИК KP.RU