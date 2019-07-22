СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-22T17:09:12+03:00

Все расходы по размещению детей из пострадавших районов регион возьмет на себя

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Тульская область примет 100 школьников из Иркутской области. Ребята в возрасте от 8 до 15 лет и 8 сопровождающих посетят регион с 1 по 26 августа. Все расходы по размещению детей в Тульской области профинансируют из резервного фонда правительства Тульской области. Необходимая нормативная база уже сформирована.

Об этом говорили на рабочей встрече главы региона Алексея Дюмина с заместителем председателя правительства Тульской области Ольгой Гремяковой.

Для детей ежедневно будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия, в том числе сдача норм ГТО, концертная и игровая программа. К этой работе подключат волонтеров, а в рамках военно-патриотического воспитания — 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую дивизию.

Алексей Дюмин поручил организовать экскурсии по достопримечательностям Тульской области.

Напомним, в июне от наводнения в Иркутской области пострадали коммуникации, жилые дома, детские сады, школы, летние оздоровительные лагеря. Тульская область одна из первых предложила помощь в восстановлении объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU