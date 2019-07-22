Тулякам продемонстрировали подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула»
Самые юные посетители получили возможность «прокатиться» на тульском МОТО
Фото: Тульское музейное объединение
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Посетителям областного краеведческого музея продемонстрировали подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула». Горожане смогли увидеть их 20 июля в рамках Дня Подлинника.
Сотрудники музея через историю экспонатов рассказали о вехах мотостроения в Туле. На мероприятии самые юные посетители получили возможность «прокатиться» на тульском МОТО и примерить экипировку.
Отметим, что первые мотороллеры марки «Турист» сошли с конвейера в 1967 году. Мотоцикл «Тула» впервые поступил в продажу в конце 1984 года.
ИСТОЧНИК KP.RU