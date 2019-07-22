Тулякам продемонстрировали подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-22T16:28:05+03:00

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Посетителям областного краеведческого музея продемонстрировали подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула». Горожане смогли увидеть их 20 июля в рамках Дня Подлинника.

Сотрудники музея через историю экспонатов рассказали о вехах мотостроения в Туле. На мероприятии самые юные посетители получили возможность «прокатиться» на тульском МОТО и примерить экипировку.

Отметим, что первые мотороллеры марки «Турист» сошли с конвейера в 1967 году. Мотоцикл «Тула» впервые поступил в продажу в конце 1984 года.

ИСТОЧНИК KP.RU