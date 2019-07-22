В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости столкнулся с подростком на мопеде
Мальчика с различными травмами госпитализировали
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21 июля в 10.15 на 2 км дороги «автоподъезд к д. Лукино» произошло ДТП. 30-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2112» столкнулся на полосе встречного движения с мопедом «UM-49», под управлением 13-летнего водителя. По предварительной информации, водитель превысил скорость.
Подросток не имеет водительского удостоверения, передвигался с разрешения матери. Мопед не стоит на учете в Госавтоинспекции и не имеет полиса ОСАГО.
В результате ДТП подростка с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU