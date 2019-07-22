В Тульской области женщина на иномарке сбила лося
В аварии пострадал 15-летний подросток
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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19 июля в 23.40 на 124 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 31-летняя женщина на автомобиле «Toyota Auris» сбила лося.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Toyota», 15-летний мальчик. После оказания помощи медики отпустили юношу домой. В момент происшествия подросток находился на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU