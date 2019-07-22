СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-22T14:26:37+03:00

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Утром 22 июля 10-летняя тулячка скончалась после падения на нее футбольных ворот. Ранее она была доставлена в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения г. Москвы. Однако спасти ее не удалось.

ЧП произошло вечером 18 июля на спортивной площадке в п. Рассвет. 10-летняя девочка получила многочисленные травмы в результате падения на нее незакрепленных футбольных ворот.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность". Уже проведен осмотр места происшествия, изъята документация на спортивную площадку, сами футбольные ворота, крепежное оборудование, проведены допросы 12 свидетелей, обыск в администрации Привокзального округа Тулы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Также получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU