Тульские спасатели теперь смогут оказывать помощь на водоемах на спасательном катере

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-22T12:25:34+03:00

У тульского МЧС появилась возможность беспрепятственно добираться в труднодоступные места водоемов Тульской области

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Региональное отделение ВОСВОД в ходе конкурса выиграло грант Президента Российской Федерации. В связи с этим событием у Всероссийского общества спасания на водах появилась возможность приобрести патрульный катер — моторную лодку QUINTREX Coast Runner 475 BR 2019 New.

Уже были проведены прием плавательного средства у официального дилера компании Yamaha Motor CIS и его испытание на базе водохранилища реки Воронка.

Также проводилась проверка всех режимов эксплуатации моторной лодки и тренировочная попытка оказать помощь «утопающему», роль которого исполнял поставщик катера.

ИСТОЧНИК KP.RU