В Тулу снова вернется лето

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-22T10:12:58+03:00

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С сегодняшнего дня в Тулу возвращается лето. По прогнозам Гидрометцентра России, 22 июля в Тульской области погода обещает нам температуру воздуха днем до +27 градусов, солнечно, местами покропит небольшой дождь. Ночью ожидается без осадков, на термометре - 9 - 14 градусов тепла. Ветер западный — 2 - 5 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

Дождливый циклон и его атмосферные фронты постепенно смещаются на восток, а на их место приходит антициклон, благодаря которому в центральной части России дождливых дней станет все меньше и меньше, а температура воздуха в дневные часы станет заметно выше.

ИСТОЧНИК KP.RU