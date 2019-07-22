2019-07-22T09:02:56+03:00
Происшествия

В Тульской области полыхал магазин

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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21 июля в Богородицке в пер. Школьный загорелся магазин. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:46.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии чрез 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В торговом зале сгорел стол, в подсобке — коробки. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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