С начала года почти 4 тысячи туляков остались без газа

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-19T17:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала текущего года почти 4 000 туляков остались без газа. Причина прекращения подачи топлива в неисправном газовом оборудовании.

В ходе плановых техобслуживаний сотрудники «Тулагоргаза» выявили целый ряд нарушений в эксплуатации газовых приборов.

Туляков призывают быть бдительными и ответственно относиться к приборам подачи газа в жилые дома. Также при подозрении на какие-то неисправности, звонить по телефонам: 04, 004 и 104.

ИСТОЧНИК KP.RU