С начала года почти 4 тысячи туляков остались без газа
Причина прекращения подачи топлива кроется в неисправном газовом оборудовании
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С начала текущего года почти 4 000 туляков остались без газа. Причина прекращения подачи топлива в неисправном газовом оборудовании.
В ходе плановых техобслуживаний сотрудники «Тулагоргаза» выявили целый ряд нарушений в эксплуатации газовых приборов.
Туляков призывают быть бдительными и ответственно относиться к приборам подачи газа в жилые дома. Также при подозрении на какие-то неисправности, звонить по телефонам: 04, 004 и 104.
ИСТОЧНИК KP.RU