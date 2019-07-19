Крупное ДТП на трассе в Тульской области: грузовик столкнулся с легковым автомобилем

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-19T17:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июля на трассе «Калуга — Тула — Михайлово — Рязань» произошло крупное ДТП. Фура столкнулась с легковым автомобилем «КИА».

В результате столкновения грузовик перевернулся, тем самым полностью перекрыв дорогу. Легковому автомобилю нанесены множественные повреждения, корпус иномарки сильно продавлен.

По словам очевидцев, погибших нет. Подробная информация о пострадавших и самом ДТП уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU