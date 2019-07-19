Крупное ДТП на трассе в Тульской области: грузовик столкнулся с легковым автомобилем
Перевернутая фура перекрыла движение обоих полос
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19 июля на трассе «Калуга — Тула — Михайлово — Рязань» произошло крупное ДТП. Фура столкнулась с легковым автомобилем «КИА».
В результате столкновения грузовик перевернулся, тем самым полностью перекрыв дорогу. Легковому автомобилю нанесены множественные повреждения, корпус иномарки сильно продавлен.
По словам очевидцев, погибших нет. Подробная информация о пострадавших и самом ДТП уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU