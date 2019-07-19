Возгорание в четырехэтажном доме в Тульской области потушили до приезда пожарных
Причина пожара еще устанавливается
Изменить размер текста:
19 июля в г. Новомосковске Тульской области в 14:25 произошел пожар в четырехэтажном доме.
По адресу ул. Калинина, д. 8 незамедлительно выехала группа МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать до приезда пожарно-спасательных подразделений.
В число последствий пожара входит частичное обгорание стеклопакета на балконе и один пострадавший. Причина возгорания еще устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU