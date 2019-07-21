В Туле мужчина заплатит 30 тысяч рублей за кражу видеорегистраторов из магазина
Материальный ущерб составил 10 264 рубля
Фото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Тулы. Он признан виновным в краже.
В магазине бытовой техники и электроники он взял со стеллажа видеорегистратор стоимостью 6 355 рубля и положил в карман джинсов. Затем прошел с товаром мимо кассы, не оплатив его.
Через час он вернулся в магазин. Он аналогичным способом снова похитил видеорегистратор стоимостью 3 908 рубля.
В ходе расследования уголовного дела у мужчины изъяли похищенное. Ему назначен штраф в размере 30 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU