2019-07-19T17:09:16+03:00
Происшествия

В Туле мужчина заплатит 30 тысяч рублей за кражу видеорегистраторов из магазина

Материальный ущерб составил 10 264 рубля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Тулы. Он признан виновным в краже.

В магазине бытовой техники и электроники он взял со стеллажа видеорегистратор стоимостью 6 355 рубля и положил в карман джинсов. Затем прошел с товаром мимо кассы, не оплатив его.

Через час он вернулся в магазин. Он аналогичным способом снова похитил видеорегистратор стоимостью 3 908 рубля.

В ходе расследования уголовного дела у мужчины изъяли похищенное. Ему назначен штраф в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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