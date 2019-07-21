Туляк, стрелявший по автомобилям, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-19T17:03:38+03:00

Также он возместит потерпевшему 22 300 рублей

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Суд вынес обвинительный приговор 28-летнему мужчине. Он признан виновным в хулиганстве.

Пьяный мужчина в присутствии посторонних беспричинно несколько раз выстрелил из пистолета по автомобилям, припаркованным в района дома по ул. Болдина Тулы.

Пули попали в два автомобиля. Ущерб составил 9 690 рублей и 22 300 рублей.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он возместит потерпевшему 22 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU