2019-07-19T17:03:38+03:00
Происшествия

Туляк, стрелявший по автомобилям, отправится в колонию

Также он возместит потерпевшему 22 300 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор 28-летнему мужчине. Он признан виновным в хулиганстве.

Пьяный мужчина в присутствии посторонних беспричинно несколько раз выстрелил из пистолета по автомобилям, припаркованным в района дома по ул. Болдина Тулы.

Пули попали в два автомобиля. Ущерб составил 9 690 рублей и 22 300 рублей.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он возместит потерпевшему 22 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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