СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-19T16:46:07+03:00

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Туляки могут принять участие в программе «Сельские игры и забавы». Она состоится 21 июля в 15:00 в музейном комплексе «Куликово поле» (Этнографическая деревня «Моховое»). В программе – уличные забавы на спортплощадке: перетягивание каната, игра «Славянский боулинг» или городки с мячом, дисциплина «Часики» или прыжки через большую скакалку с заданиями, футбол метлами, бег в мешках, бои на мягких мечах.

Программа состоится при хорошей погоде. Возрастные рекомендации – 6+. Предварительная запись по телефону: +7 (48743)4-36-02 | +7 906-534-35-77, e-mail: apartkp@kulpole.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU