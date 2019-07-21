2019-07-19T16:40:43+03:00
Звезды

Туляков приглашают на экскурсию «Между Западом и Востоком: русский доспех и оружие эпохи Средневековья»

Беседа пройдет в окружении подлинных археологических реликвий и научных реконструкций
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляков приглашают на экскурсию «Между Западом и Востоком: русский доспех и оружие эпохи Средневековья». В 12:00 в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетители смогут познакомиться с вооружением средневековых воинов.

В одном из самых больших и насыщенных экспонатами залов музея Куликовской битвы пойдет разговор о самых распространенных доспехах на Руси и в Европе, а также о главных качествах защитного вооружения, влиявших на выбор воинов.

Организаторы обещают, что беседа будет предметной, в окружении подлинных археологических реликвий и научных реконструкций. Уникальные эксперименты современных оружейников помогут подтвердить выводы.

Возрастные рекомендации – 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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