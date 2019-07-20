В Туле откроется Кубок города-героя Тулы по суперкроссу
В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики
Фото: Администрация города Тулы
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21 июля в 11.00 в Туле откроется IV этап Чемпионата и Первенства России/ Первенства Федерации мотоциклетного спорта России по суперкроссу и традиционные соревнования на Кубок города-героя Тулы по суперкроссу 2019 года.
Соревнования пройдут на мототрассе (ул. Кутузова, 229). Вход свободный.
Отметим, что в прошлом году в соревнованиях приняли участие более 80 гонщиков. Это спортсмены из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, Владимира, Тамбова, Ярославля, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Италии и Белоруссии.
ИСТОЧНИК KP.RU