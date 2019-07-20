2019-07-19T16:13:07+03:00
Спорт

В Туле откроется Кубок города-героя Тулы по суперкроссу

В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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21 июля в 11.00 в Туле откроется IV этап Чемпионата и Первенства России/ Первенства Федерации мотоциклетного спорта России по суперкроссу и традиционные соревнования на Кубок города-героя Тулы по суперкроссу 2019 года.

Соревнования пройдут на мототрассе (ул. Кутузова, 229). Вход свободный.

Отметим, что в прошлом году в соревнованиях приняли участие более 80 гонщиков. Это спортсмены из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, Владимира, Тамбова, Ярославля, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Италии и Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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