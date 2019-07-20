В Тульской области пройдет песенный фестиваль «Под Андреевским флагом»
28 июля в селе Савино Заокского района на территории музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева состоится песенный фестиваль «Под Андреевским флагом».
Фестиваль проходит 6 год в День морского флота и приобрёл статус межрегионального. Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия.
Туляки научатся чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сыграют в «веселые шахматы», насладятся «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.
Начало фестиваля в 11:00. Возрастная категория: 6+. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU