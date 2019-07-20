В Тульской области пройдет песенный фестиваль «Под Андреевским флагом»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-19T15:32:05+03:00

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия

Изменить размер текста: A A

28 июля в селе Савино Заокского района на территории музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева состоится песенный фестиваль «Под Андреевским флагом».

Фестиваль проходит 6 год в День морского флота и приобрёл статус межрегионального. Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия.

Туляки научатся чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сыграют в «веселые шахматы», насладятся «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.

Начало фестиваля в 11:00. Возрастная категория: 6+. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU