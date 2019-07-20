2019-07-19T15:25:19+03:00
Общество

Погода в Туле 20 июля: облачно, дождь и +22 градуса

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 июля в Туле облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Днем его порывы будут достигать местами порывы 12-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +22 градусов. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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