Погода в Туле 20 июля: облачно, дождь и +22 градуса

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-19T15:25:19+03:00

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20 июля в Туле облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Днем его порывы будут достигать местами порывы 12-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +22 градусов. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU