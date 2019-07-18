В Туле пройдут соревнования по супермотокроссу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-18T16:20:43+03:00

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20 и 21 июля в Туле пройдет чемпионат России по супермотокроссу, где профессиональные спортсмены продемонстрируют свои умения в сфере мотокроссинга и поборятся за первое место.

Соревнования пройтут в СК «Металлург» по адресу: ул. Кутузова, 229. Это уже четвертый этап чемпионата и Первенства России по суперкроссу-2019. Также состоятся и традиционные соревнования, где будет разыгран кубок города.

19 июля пройдет регистрация для участников, 20 июля, в субботу, состоятся квалификационные заезды, ну а в воскресение в 11:00 туляков ждет торжественное открытие самого турнира по супермотокроссу.

ИСТОЧНИК KP.RU