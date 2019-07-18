2019-07-18T12:57:07+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали мать и дочь, сбывавших наркотики в соседние регионы

В полиции выясняют детали незаконной деятельности женщин
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские задержали мать и дочь, которые сбывали синтетические наркотики в Тульской области и за ее пределами.

46-летнюю и 28-летнюю женщин взяли в момент, когда они направлялись в другой регион с очередной партией наркотиков. При проведении досмотра машины, принадлежащей одной из женщин, на заднем сидении полицейские обнаружили партию расфасованных наркотиков.

Всего 50 свертков массой от 1 до 10 грамм, предположительно, с мефедроном.

При проведении обыска по месту жительства семьи в Пролетарском округе Тулы обнаружен и изъят упаковочный материал и весы.

По предварительным данным, оптовые закладки наркотиков подозреваемые получали как за пределами региона, так и в Туле. Сейчас в полиции выясняют детали незаконной деятельности женщин. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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