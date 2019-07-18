В Туле проходит круглый стол по вопросам государственных услуг ФСС
18 июля в Туле проходит круглый стол по вопросам государственных услуг ФСС. Его организовали газета «Комсомольская правда» и Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Участники встречи обсуждают трудовую реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве, передовые подходы в профилактике производственного травматизма.
Отметим, что в первом полугодии 2019 года зарегистрировано 22 тяжелых несчастных случая на производстве, из них 12 - признанны страховыми, по 10 несчастным случаям проводится расследование.
Для повышения материальной заинтересованности страхователей в снижении производственного травматизма, устанавливаются скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующие основному виду экономической деятельности страхователя.
ИСТОЧНИК KP.RU