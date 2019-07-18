СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-18T12:09:48+03:00

Участники встречи обсуждают трудовую реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве

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18 июля в Туле проходит круглый стол по вопросам государственных услуг ФСС. Его организовали газета «Комсомольская правда» и Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Участники встречи обсуждают трудовую реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве, передовые подходы в профилактике производственного травматизма.

Отметим, что в первом полугодии 2019 года зарегистрировано 22 тяжелых несчастных случая на производстве, из них 12 - признанны страховыми, по 10 несчастным случаям проводится расследование.

Для повышения материальной заинтересованности страхователей в снижении производственного травматизма, устанавливаются скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующие основному виду экономической деятельности страхователя.

ИСТОЧНИК KP.RU