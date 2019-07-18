В Туле лжегазовики обобрали двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-18T11:50:46+03:00

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В Туле лже-сотрудники сотрудники газовой службы обобрали двух пенсионерок. Они входили в квартиры под предлогом проверки оборудования.

Они отвлекали их внимание разговорами, а затем забирали деньги. В первом случае нанесённый ущерб составил 90 тысяч рублей, во втором – 35 тысяч рублей. Обнаружив кражу, потерпевшие обратились в полицию. В УМВД России по Тульской области напоминают тулякам: важно перепроверять информацию о лицах, которые под различными предлогами хотят войти в дом. Если они представляются работниками той или иной службы и организации, необходимо позвонить в эту службу и убедиться, что по указанному адресу направлялись специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU