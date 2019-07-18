Жительница Тульской области отобрала у собутыльника деньги

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-18T11:41:42+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»

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Жительница Донского отобрала у знакомого деньги. Ночью, когда оба были сильно пьяны женщина ударила несколько раз приятеля и забрала 7 тысяч рублей. 57-летний местный житель обратился в полицию.

Правоохранители выяснили местонахождение подозреваемой. 36-летняя безработная ранее судимая женщина призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU