Жительница Тульской области отобрала у собутыльника деньги
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»
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Жительница Донского отобрала у знакомого деньги. Ночью, когда оба были сильно пьяны женщина ударила несколько раз приятеля и забрала 7 тысяч рублей. 57-летний местный житель обратился в полицию.
Правоохранители выяснили местонахождение подозреваемой. 36-летняя безработная ранее судимая женщина призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU