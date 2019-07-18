Юрий Цкипури: Ремонт дорог в Туле проходит по графику

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-18T11:36:50+03:00

Всего в рамках национального проекта в областной столице в 2019 году отремонтируют 17 объектов

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На минувшей неделе состоялись первые приемки отремонтированных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – улиц Пржевальского, Новотульской и Доктора Гумилевской. Завершается ремонт Одоевского путепровода и ул. Майской.

– Всего в рамках национального проекта в областной столице в 2019 году отремонтируют 17 объектов, – отметил Глава города Тулы Юрий Цкипури. – Общее выполнение контракта составляет 40%. Ремонт дорог проходит строго по графику, по некоторым объектам – с опережением. Все работы должны быть завершены до 1 октября. Администрацией Тулы, депутатами Тульской городской Думы, членами общественного совета проводится постоянный мониторинг выполнения работ на всех этапах.

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрия Борисова, ООО «Эталон Бетон» в рамках первого муниципального контракта ремонтируют восемь дорог – ул. Марата, ул. 10-й проезд Мясново, ул. 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова, Торховский проезд, ул. Декабристов, Тула-Яковлево-Алешня до д. № 33 по ул. Садовой в с. Обидимо, разворотная площадка в пос. Плеханово, д. Крутое. В д. Крутое работы выполнены наполовину, по остальным – завершаются. В рамках второго муниципального контракта работы ведутся на 17 объектах из 21, общий процент выполнения – 67%.

ООО «Регионстрой» – общее выполнение контракта составляет 30%. Всего – 25 объектов, на двух работы полностью завершены: ул. Крестьянская и ул. Архангельская в д. Ивановка.

Продолжаются работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия. С 8 по 15 июля выполнены работы на 25 участках автомобильных дорог общей площадью 816, 2 кв. м. С начала текущего года выполнены работы на площади более 36,5 тысяч кв. м. Аварийно-восстановительный ремонт на территории города ведется по объектам, выявленным в результате объездов улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту дорог щебнем с ООО «Регионстрой» и ООО «Урожай». В рамках контракта с ООО «Регионстрой» проведены работы на подъездной дороге в д. Скорнево, ведутся работы в д. Ивановка (старая часть) и по ул. Новой. Подрядной организацией ООО «Урожай» выполнены работы на следующих объектах: 6-й Октябрьский проезд, ул. Новая в п. Хомяково, в д. Оленино. Работы ведется по Хомяковскому проезду в п. Хомяково.

ИСТОЧНИК KP.RU