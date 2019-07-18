На трассе в Тульской области иномарка вылетела в кювет и переврнулась
По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 июля в 07.00 на 132 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 37-летняя женщина на автомобиле «Киа Рио» съехала в кювет, после чего машина перевернулась. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением. В результате ДТП она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU