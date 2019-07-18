На трассе в Тульской области иномарка вылетела в кювет и переврнулась

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-18T10:55:18+03:00

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17 июля в 07.00 на 132 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 37-летняя женщина на автомобиле «Киа Рио» съехала в кювет, после чего машина перевернулась. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU