Тулячка за торговлю наркотикам отправится в колонию на 11 лет

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-17T17:59:06+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор 42–летней жительнице Тулы. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, а также в покушении на него.

Женщина распространяла запрещенные вещества с помощью закладок. Очередную смесь, содержащую метадон массой 0, 73 г и 0, 63 г, она оставила для двоих человек в декабре.

Также женщина готовила к сбыту метадон общей массой 2,58 г. Она расфасовала его в бумажные свертки и полимерные пакеты и хранила у себя дома. Но продать наркотики не успела. Ее задержали полицейские. В ходе обыска наркотическое средство было изъято.

По совокупности преступлений суд назначил ей 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU