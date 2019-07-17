Тулячка за торговлю наркотикам отправится в колонию на 11 лет
Суд вынес обвинительный приговор 42–летней жительнице Тулы. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, а также в покушении на него.
Женщина распространяла запрещенные вещества с помощью закладок. Очередную смесь, содержащую метадон массой 0, 73 г и 0, 63 г, она оставила для двоих человек в декабре.
Также женщина готовила к сбыту метадон общей массой 2,58 г. Она расфасовала его в бумажные свертки и полимерные пакеты и хранила у себя дома. Но продать наркотики не успела. Ее задержали полицейские. В ходе обыска наркотическое средство было изъято.
По совокупности преступлений суд назначил ей 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU