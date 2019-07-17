СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-17T17:30:07+03:00

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С 18 июля в Туле изменится схема движения транспорта. Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским, будет закрыт. Опоры моста нуждаются в срочном ремонте. В июле завершат проектирование мероприятий по укреплению несущих конструкций.

Автомобили смогут начать вновь курсировать по мосту в сентябре. На время ограничения движения введена временная схема маршрутов муниципального транспорта.

Маршрут автобуса №34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращен до остановки «18-й Проезд» (по ул. Карпова).

Временная схема маршрута: ул. Комсомольская - ул. М. Горького (п. Косая Гора) - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова.

Маршрут автобуса № 23 «Областной диспансер - пос. Горелки» будет временно сокращен до остановки «Улица Каширская».

Временная схема маршрута: проезд Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе;

В связи с изменением схемы движения автобусов по маршрутам №34 и №12, увеличено количество автобусов по маршруту №12 «Завод РТИ - Птицефабрика «Тульская» на 2 единицы (вместимость каждого автобуса до 100 человек). Время ожидания автобусов сократится до 15 минут.

Схема

ИСТОЧНИК KP.RU