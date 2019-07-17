2019-07-17T16:03:35+03:00
Происшествия

В Туле затопило дворы на Красноармейском проспекте

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле затопило дворы домов № 46, 48, 50, 52 на Красноармейском проспекте. Местность теперь напоминает больше болото. По словам очевидцев, ощущается стойкий запах нечистот. По предварительным данным, мог произойти прорыв канализационной трубы.

Сотрудники АО «Тулагорводоканал» уже устраняют последствия аварии. Он же займутся привидением территории в надлежащий вид. Водоснабжение и водоотведение не было нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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