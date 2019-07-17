В Туле предприниматели перегородили подъезд к частным домам

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-17T15:18:44+03:00

Экстренные службы не смогут в случае необходимости проехать в этом месте

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В Туле в районе Рабочего проезда местные предприниматели спровоцировали транспортный коллапс. Около частных домов они организовали незаконную парковку автомобилей, а также место для разгрузки и выгрузки товара возле строящейся точки общественного питания.

Проезд к жилым домам оказался полностью заблокирован: экстренные службы не смогут в случае необходимости проехать в этом месте.

Кроме того, предприниматели затеяли на участке ремонтные работы: разрыли канаву прямо посреди тротуара. Но заканчивать работы они не спешат, на месте траншеи остались разрытия, у жителей земля буквально уходит из под ног.

На этом рабочие не остановились. Вот уже несколько недель местные жители жалуются на кучу мусора около строящегося объекта, которая растет с каждым днем. Коммерсанты устроили ее прямо на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU