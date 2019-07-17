В Туле по ул. М. Горького временно приостановили движение трамваев
17 июля в Туле по ул. М. Горького временно приостановили движение трамваев по маршрутам № 6, 8, 12, 15. Изменения в работе транспорта связаны с аварийно-восстановительными работами.
Трамваи курсируют по измененным схемам.
№ 6 – Стадион «Металлург» – ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Дзержинского – ул. Советская – ул. Мосина – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов – Стадион «Металлург».
№ 8 – Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Мосина – Демидовская плотина – ул. Дзержинского – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.
№ 12 – пос. Менделеевский – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.
№ 15 - Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Демидовская плотина – ул. Мосина – ул. Советская – ул. Дзержинского – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Кирова – Щегловская засека.
ИСТОЧНИК KP.RU