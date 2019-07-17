В Тульской области поймали поджигателя

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-17T12:37:46+03:00

Молодой человек испугался наказания за угон машины и спалил ее

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В Плавском районе полицейские поймали поджигателя. В начале июля уничтоженную машину «ВАЗ-2115» нашли около от одной из деревень.

К поджогу оказался причастен 19-летней местный житель. Безработный молодой человек похитил автомобиль, после чего, вероятно, испугавшись наказания, сжёг его.

Но полицейские сумели восстановить предположительную картину происшествия и выяснить личность злоумышленника. Сейчас в полиции устанавливают детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU