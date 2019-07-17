В Тульской области столкнулись легковушка и грузовик: пострадали трое
Водителя госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 июля в 05.30 на 206 км дороги М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Skoda Octavia» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», под управлением 44-летнего мужчины. По предварительной информации, большегруз следовал в попутном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Два пассажира легковушки, 25-летний и 24-летний молодые люди, после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU