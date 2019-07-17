2019-07-17T09:13:18+03:00
Происшествия

В Тульской области обезвредили артиллерийский снаряд

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет
Мария ВЛАСОВА
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16 июля в Тульской области обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас относится к временам Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Белевском районе.

Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ "Управление противопожарной службы". Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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