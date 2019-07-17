В Тульской области обезвредили артиллерийский снаряд
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет
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16 июля в Тульской области обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас относится к временам Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Белевском районе.
Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ "Управление противопожарной службы". Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU