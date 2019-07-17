В Тульской области "Дэу Матиз" опрокинулся в кювет: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-17T09:08:27+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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16 июля на 5 км дороги Чернь-Медведки автомобиль "Дэу Матиз" опрокинулся в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 10:38.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В ДТП пострадали люди. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU