В Тульской области "Дэу Матиз" опрокинулся в кювет: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 июля на 5 км дороги Чернь-Медведки автомобиль "Дэу Матиз" опрокинулся в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 10:38.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В ДТП пострадали люди. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU