В Туле состоится фестиваль близнецов
В программе - ярмарка, концерт и мастер-классы
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21 июля в Туле состоится фестиваль близнецов. Традиционное мероприятие будет проходить в Центральном парке города.
В 11:00 начнется регистрация близнецов. В 12:00 – откроются ярмарки и мастер-классы. В 14:00 состоится концерт солистов студии эстрадного вокала.
Для гостей фестиваля будет работать ярмарка тульских мастеров, состоится концерт солистов студии эстрадного вокала, а также различные мастер-классы.
Фестиваль состоится только при благоприятных погодных условиях, сообщает ГУ ТО «Тульские парки».
ИСТОЧНИК KP.RU