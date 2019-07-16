2019-07-16T17:49:58+03:00
Общество

В Туле состоится фестиваль близнецов

В программе - ярмарка, концерт и мастер-классы
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 июля в Туле состоится фестиваль близнецов. Традиционное мероприятие будет проходить в Центральном парке города.

В 11:00 начнется регистрация близнецов. В 12:00 – откроются ярмарки и мастер-классы. В 14:00 состоится концерт солистов студии эстрадного вокала.

Для гостей фестиваля будет работать ярмарка тульских мастеров, состоится концерт солистов студии эстрадного вокала, а также различные мастер-классы.

Фестиваль состоится только при благоприятных погодных условиях, сообщает ГУ ТО «Тульские парки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – партнер АСИ
В Тульской области началась реставрация дома купцов Пучковых
На Тульскую область обрушился ливень и град
В Туле цыганка попалась на краже кошелька с прилавка магазина
В Тульской области ночью снова полыхали автомобили
600 тысяч рублей неустойки застройщик заплатит тулячке
Житель Тульской области попал под уголовное дело, забыв о нетрудоспособной матери
В Тульской области четыре человека отравились грибами
В Тульской области за неделю клещи покусали 59 детей
В Туле на улице Рязанской не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ"
На тульских дорогах поймали 50 пьяных водителей
16 июля в Туле ожидаются перебои с водой на ул. Немцова и Дементьева
16 июля в Туле останутся без света ул. Рязанская и ул. Марата
В Туле на ул. Путейской 16 июля запретили остановку транспорта
Погода в Туле 16 июля: облачно, дождливо и +24 градуса
Жительница Тульской области вылила на голову мужу серную кислоту
Туляк умыкнул сумку с вещами из продуктовой тележки
В Тульской области зарплату почтальонам повысят с 1 ноября