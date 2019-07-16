СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-16T17:49:58+03:00

В программе - ярмарка, концерт и мастер-классы

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21 июля в Туле состоится фестиваль близнецов. Традиционное мероприятие будет проходить в Центральном парке города.

В 11:00 начнется регистрация близнецов. В 12:00 – откроются ярмарки и мастер-классы. В 14:00 состоится концерт солистов студии эстрадного вокала.

Для гостей фестиваля будет работать ярмарка тульских мастеров, состоится концерт солистов студии эстрадного вокала, а также различные мастер-классы.

Фестиваль состоится только при благоприятных погодных условиях, сообщает ГУ ТО «Тульские парки».

ИСТОЧНИК KP.RU