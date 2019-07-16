В Тульской области началась реставрация дома купцов Пучковых

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-16T15:10:17+03:00

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В Епифани началась реставрация дома купцов Пучковых. Историческое здание на Красной площади принадлежит музею-заповеднику «Куликово поле».

После реконструкции в нем откроют новый музей и информационный центр. Работы проводят в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Дом купцов Пучковых построили в начале второй половины XIX века. Он представляет собой ценный памятник архитектуры и градостроительства. Строение чудом уцелело после подрыва города немецкими войсками в 1941 году.

Долгое время дом Пучковых стоял в законсервированном виде. Сегодня здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU